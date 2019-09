Doktoritöö uuris, kuidas aidata moondunud kehaga noorukitel kujundada positiivset enesekuvandit

Deformeerunud välimus tekitab paratamatult häbitunnet ja võib põhjustada kannatusi, teiste inimeste poolt näpuga näitamist ning depressiooni. «Ühiskondlikult ja virtuaalselt eelistatakse paljaid ja lihaselisi torsosid ning need on seksuaalselt objekteeritud. Seetõttu on oluline tähelepanu pöörata noorte häbi- ja sotsiaalse ebamugavustunde leevendamisele, mis kaasneb kaasasündinud anomaaliaga,» leiab Ticchi.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Davide Ticchi väitekirja pealkiri on «Slender shadows of youths: A narrative therapy approach to explore life stories about social and self-stigma of chest wall deformities for clinical social work practice» ehk «Noorukite kleenukesed varjud: narratiivteraapiline lähenemine elulugude uurimisele rindkere moonutusega seotud sotsiaalse ja enese-stigma kohta rakendamiseks kliinilise sotsiaaltöö praktikas».