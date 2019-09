Kuus märki, et tegemist on toidusõltuvusega

Mõned teadlased väidavad, et toidus sisalduvatest ainetest on võimalik sõltuvusse jääda samamoodi nagu alkoholist ja suitsetamisest, kuid uuringud viitavad sellele, et söömise puhul tekitab sõltuvust siiski söömine kui tegevus, mitte toit ise. Toidusõltuvus tekib peamiselt suhkrut, rasva või tärklist sisaldavatest toiduainetest nagu krõpsud, friikartulid, küpsised, kommid, saiakesed, šokolaad ja jäätis. Selliste toitude söömise tagajärjel vabaneb ajus dopamiin ehk naudingut tekitav neurotransmitter ning see aitab ajutiselt leevendada pinget, stressi ja negatiivseid emotsioone. See tähendab, et toidusõltuvuse põhjuseks võib olla näiteks võimetus tulla toime igapäevaste pingete või stressiga.