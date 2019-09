Katse: kas näo eest hoolitsedes saab ühtlasi päästa planeeti?

Esiotsa selgub, et kosmeetikariiul ei ole üldse see koht, kust naha tervis pihta hakkab. «Nahk peegeldab sisemust. Alustama peaks tasakaalustatud toitumisest ja eluviisist,» ütleb dermatoloog Ristal. Naha tervist soodustab teadlikum vee joomine, mida lihtsustab isikliku veepudeli kaasaskandmine. Süüa tuleks võimalikult värskeid toiduaineid ja kindlasti on tähtis magamine. Arsti sõnul tuleks vältida ka pikka ekraanide ees istumist, kuna sinine valgus kahjustab nahka. Füüsiline koormus, eriti aeroobne trenn parandab muuhulgas ka naha heaolu. Alles nüüd järgneb nahahügieen.