Punaste vihmavarjude all saab osa verevähiga diagnoositud kaasmaalaste lugudest

Kullama ja Vaidla sõnul on verevähi teavituskuul kaks suuremat eesmärki. Esiteks soovitakse esile tuua ELLLi pakutavat tugisüsteemi, mis on diagnoosi saanutele uue olukorraga toime tulemisel suureks abiks. «Patsiendid tunnevad end sageli oma haigusega üksi, mistõttu on väga oluline, et nad leiaksid tee meieni, saamaks vajalikku infot, tuge ja mõistmist,» laususid Kullama ja Vaidla.