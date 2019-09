Briti teismeline sõi aastaid vaid rämpstoitu ja kaotas nägemise

Haigusjuhtumit kirjeldav raport ajakirjas Annals of Internal Medicine toob välja ühe vähetuntud kehva toitumise kõrvalmõju. Kuigi rämpstoidust koosnevat dieeti on seostatud ülekaalulisuse, südamehaiguste ja vähiga, võib püsiv toitainepuudus kahjustada ka närvisüsteemi ning eriti nägemist, vahendab Live Science .

Järgneva kahe aasta jooksul muutus teismelise nägemise aina kehvemaks. Kui poiss oli 17-aastane, näitas silmatest, et tema nägemine oli vaid 20 punkti 200-st mõlema silma kohta. USA standardite järgi tähendab selline tulemus pimedust. Edasised testid näitasid, et teismelisel oli tekkinud nägemisnärvi kahjustus, samuti oli tal madal B12 vitamiini, raua, seleeni ja D-vitamiini tase.

Vereanalüüside tulemused andsid arstidele põhjust teismelise toitumisharjumuste kohta küsida. Patsient tunnistas, et alates algkoolist ei söönud ta teatud tüüpi tekstuuriga toite. Ta sõi aga ainult Pringles krõpse, saia, töödeldud sinki ja vorste. Teismelisel diagnoositi seejärel optilise neuropaatia haruldane vorm, mis tähendab nägemisnärvi kahjustust toitainepuudusest. Enamasti tekib seisund ravimitest, toitumishäiresy, kehvast dieedist või alkoholitarbimisest. Vaid toitumisest tingitud juhud on arenenud riikides harvad.

Teatakse, et B-vitamiin on paljude rakureaktsioonide jaoks ülioluline ning selle vitamiini puudus võib viia kahjulike ainevahetuse jääkide kuhjunemiseni. Lõpuks kahjustavad need mürkained närvirakke. Toitainepuudusest tingitud nägemisnärvi kahjustus on enamasti tagasipööratav, kui sellele jõutakse varakult jälile. Siiski oli teismelise puhul tekkinud kahju jäädav, sest haigusele jõuti jälile nii hilja. Nägemisnärvi kahjustust ei saa parandada läätsedega, mistõttu ei ole ka prillide kandmisest abi. Toidulisandite võtmine aitab vaid edasise kahju tekkimist vältida.