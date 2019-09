Toitumisterapeut: liigne suhkrutarbimine mõjub tervisele pöördumatult

Toitumisterapeut Hiie Järva sõnul lisatakse suhkruid pea kõikjale valmistoodangusse toidu säilitamiseks ning ka maitse andmiseks. «Mõnedele võib tulla see uudisena, kuid näiteks 100 ml joogijogurtis võib olla sama palju lisatud suhkruid kui näiteks kahes šokolaadikommis,» lausus Järva. Nii võib suhkruid olla peidetud pea kõikidesse valmistoodangutesse – salatikastmed, ketšupid, purgitoidud, konservid, jogurtid, erinevate lihade marinaadid, karastusjoogid ja palju muud.

Peidetud oht

Toitumisterapeut lisab, et jookidele, kookidele, magustoitudele, šokolaadidele ja jäätistele ei lisata mitte ainult suhkruid, vaid ka erinevaid suhkrusiirupeid nagu glükoosi-, fruktoosi- ja maisisiirup, mis on suhkrust veel palju kordi magusamad. «Ebatervislikud on just toidule kunstlikult lisatud suhkrud, mitte toiduainetes looduslikult leiduvad suhkrud nagu näiteks laktoos ehk piimasuhkur ja puuviljades olev fruktoos,» rõhutas Järva.

Hiie Järva lisas, et suhkur pole iseenesest halb, kuid selle liigtarbimine küll. «Vanasti, kui suhkrut polnud üldse nii kerge kätte saada, lutsutasid lapsed suure õhinaga vahel suhkrutükki ning olid õnnelikud selle magususe üle. Kuid tänapäeval lähevad lapsed poodi ja ostavad sealt kasvõi iga päev rohkelt erinevaid maiustusi, magustatud ja värvainetega rikastatud jooke ning jäätiseid. See on juba väga halb,» kirjeldas Järva, lisades, et liigne rafineeritud suhkru tarbimine võib viia erinevate tervisehädadeni.

Liigne suhkur võib viia südame-veresoonkonna haigusteni

«Liigne suhkrutarbimine võib viia eeskätt II tüüpi diabeedi ning südame-veresoonkonnahaigusteni. Samuti kõigutab rafineeritud suhkrute tarbimine inimese veresuhkrutaset, soodustades niiviisi meeleoluhäirete ja käitumisprobleemide tekkimist eelkõige lastel. Seega suure suhkrusisaldusega tooteid ei ole soovitatav üldsegi tarbida, eriti kunstlikult lisatud suhkrutega tooteid, kuna nende mõju tervisele võib olla pöördumatu,» selgitas Järva.

Toitumisterapeut tõi välja, et kõige tervislikum oleks nii koogid, küpsised kui ka muud magustoidud ise valmistada. Magustamiseks võib kasutada nii värskeid kui ka kuivatatud puuvilju, kuid ka viimastega tuleb ettevaatlik olla, kuna tihtilugu lisatakse neissegi suhkruid ja säilitusaineid. Lisaks võib magustamiseks kasutada vähesel määral agaavisiirupit, toor-roosuhkrut, mett, steevia lehte või siis kasulikumaid suhkruasendajaid nagu ksülitooli või erütritooli,» selgitas Järva. Just ksülitooli, erütritooli ning steevia lehe mõju on veresuhkrutasemele kõige väiksem.

Magus jook asendada vee või naturaalse limonaadiga

Saku Õlletehase turundusjuht Eva Maarend nendib, et karastusjookide tarbimine laste ja noorte seas on murettekitav, kuna neis peituv suhkur mõjub just lastele laastavalt. «Saku Õlletehasel ei olnud aastaid ühtegi karastusjooki tootevalikus just seetõttu, et me ei soovinud tuua turule järjekordset tervisele kahjulikku mittealkohoolset jooki,» tõdes ta. Joogisektoris on kõikjal maailmas tarbijaeelistused kandumas toodetele, kuhu ei ole lisatud suhkrut või maitsetugevdajat. Eesmärk oli töötada välja täiesti süümekavaba jook ja nii sündis maailmas uuenduslik pruulitud limonaad, mis on naturaalse koostisega ehk kuhu ei ole lisatud grammigi suhkrut ega ühtegi maitsetugevdajat. Limonaadi valmistatakse odra pruulimisel, mis tagab maksimaalse naturaalsuse.

Toitumisspetsialist lisab, et kui poest siiski osta valmistoodangut, siis tasub jälgida, et tootel oleks kirjas «ilma lisatud suhkruta» või valida näiteks maitsestamata jogurtid. «Jookide puhul eelistada kindlasti puhast vett või mahlade puhul sajaprotsendiliselt naturaalseid jooke,» lausus Järva.