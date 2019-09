Uuring: keisrilõikega sündinud beebisid ohustavad tõsised haigused

Rootsi teadlased analüüsisid läbi 61 uuringut, mis käsitlesid kokku rohkem kui 20 miljoni uue ilmakodaniku sünni- ja terviseandmeid. Selgus, et nii plaanitud kui erakorralise keisrilõike abil sündinutel esines rohkem neurodegeneratiivseid ja psühhiaatrilisi häireid, vahendab The Sun .

Ühe olukorda selgitava teooria kohaselt võib põhjuseks olla, et kirurgilise protseduuri tõttu ei puutu beebi kokku ema «heade» bakteritega nagu sünni ajal, ja seetõttu ei saa immuunsüsteem arenemiseks piisavalt turgutust. Keisrilõigete arvu on aga üles ajanud vanemate emade nõudlus ja kaalutlused eelistada seda rasvunud naiste puhul, mis võivad olla samuti ilmsiks tulnud seose taga.

Teadlaste sõnul on vaja täiendavaid uuringuid, et tuvastada põhjused, miks keisrilõike puhul on osadel haigustel kõrgem esinemissagedus. Lisatakse, et muretsemiseks pole tegelikult ülemäära põhjust, sest üleüldine risk autismi esinemiseks on madal ka keisrilõike puhul.