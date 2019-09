Ekspert selgitab: kui palju peaks päevas liikuma kontoritöötaja?

«Tervislikku eluviisi viljeleda pole alati lihtne ning sellele ei aita kuidagi kaasa 40-tunnine töönädal. Kui trennis käimiseks on aega leida keeruline, tuleb leida aktiivseid alternatiive, et keha ja vaimu heaolu eest hoolt kanda. Jalgrattaga tööle sõit ja enese treenimine aitavad mul füüsiliselt vormis püsida ja meel on samuti erksam,» selgitas ERGO Kindlustuse riskijuht Mikko Pilt, kellel tekkis jalgrattaga tööle sõitmise harjumus siis, kui auto oli hoolduses.

Riskijuhi sõnul soovitas tal ka perearst muuta liikumisharjumusi ning alustada 15-minutilistest jalgrattasõitudest, kuna juba see pidavat üldisele tervisele hästi mõjuma. «Tööle jalgrattaga sõitmine on hetk iseendale, mis aitab algavaks päevaks valmistuda. Nüüd lähen ka päeval lõunale majast välja kaugemale, kuna sõidan sinna jalgrattaga. Kõik selleks, et saaksin rohkem liikuda,» ütles Pilt ja lisas, et kontoritöötajal oleks mõõdukas liikuda vähemalt tund päevas.

Jalgrattaga tööle sõitmine aitab lisaks tervisemurede lahenemisele kaasa ka paremale füüsisele. Rattaga sõitmine põletab keskmiselt sama palju kaloreid kui sörkjooks, mis koormab liigeseid oluliselt rohkem. Jalgrattasõit tugevdab nii südame-veresoonkonda, parandab aeroobset võimekust, alandab vererõhku, suurendab energiat, kasvatab lihaseid kui ka parandab koordinatsiooni. Lisaks aitab igapäevane mõõdukas treenimine toetada kognitiivseid oskusi, teravdada mälu ja õppimist ning parandada aju üldist jõudlust, seega paraneb kontoritöötaja tööalane võimekus.

«Isiklikult tunnen, et jalgrattaga liikumine on muutnud mind õnnelikumaks – rattaga tööle sõites pääsen ummikus istumisest ja rahvarohke ühistranspordiga sõitmisest,» sõnas Pilt. «Ka perearsti sõnul on uuringud näidanud, et lisaks igapäevasele treenimisele, mis vähendab stressi, leevendab aktiivne liikumine ka depressioonisümptomeid, unetuse korral parandab unehäireid ja vähendab ärevust. Lisaks on värskes õhus liikumine meelele värskendav.»