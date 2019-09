Nii kaua magades vähendad oma südamehaiguste riski

Õige uneaeg kaitseb südame tervist. Uus une kestvust uuriv teadustöö leidis, et une pikkus võib mõjutada inimese riski südameinfarktiks, olenemata teistest ohuteguritest, ka geneetilistest, vahendab Medical News Today.

Analüüs näitas, et need, kes magasid öösel vähem kui kuus tundi olid 20 protsenti suurema riski all saada südameinfarkt, võrreldes nendega, kes magasid 6–9 tundi. Neil, kes magasid aga enam kui 9 tundi, tõusis risk 34 protsenti.