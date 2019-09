Vegan kaebas naabrid kalalõhna tõttu kohtusse

Carden jätkab aga oma võitlust. «Olen hea inimene. Tahan lihtsalt rahu ja vaikust,» selgitas ta oma teguviisi. Naine väitis, et suitsu- ja grillilõhn põhjustab talle ebameeldivusi. «Nad on pannud välja grilli, nii et tunnen kalalõhna,» märkis vegan. «Ma ei saa nautida enda aias olemist.»