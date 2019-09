Perearstid ja riigiasutused tõhustavad koostööd

«Perearstid teevad igapäevaselt pühendunud tööd Eesti inimeste tervise heaks. Samuti pingutame riigi poolt, et leida lahendusi erinevatele väljakutsetele alates tervishoiu rahastamisest kuni perearstide mõistliku töökoormuse tagamiseni,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Leppisime kokku, et töötame ühiselt välja vajalikud õigusruumi muudatused näiteks noorte inkubatsiooniprogrammi käivitamiseks ja keerulisemates piirkondades perearstide täiendavaks toetamiseks.»

Eesti Perearstide Seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on perearstid rahul, et hea tahte leppes kokkulepitu poole püüdlemine jätkub. «Mul on väga hea meel, et kõik osapooled tunnistavad perearstisüsteemi väljakutseid. Liigume ühiselt edasi ja kõik teevad oma parima, et leida lahendusi nii lähemas kui ka pikas perspektiivis,» rääkis Le Vallikivi.