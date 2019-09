Tervisekontrolli tingimused muutuvad abipolitseinikele mugavamaks

Abipolitseinikel on oluline osa kogukondade ühendamisel ning turvatunde suurendamisel. Uuringud näitavad, et inimeste kaasalöömise tahe on kasvanud ja üks võimalus kogukonna heaolusse panustamiseks on kahtlemata abipolitseiniku roll. Vabatahtlike kasvuga muutub efektiivsemaks ka panus ennetus- ja piirkonnatöösse. Lisaks on positiivne tendents see, et mitmed abipolitseinikud soovivad ka oma põhitööna osaleda korrakaitses ning suunduvad õppima sisekaitseakadeemiasse, et seejärel politseinikuna tööle asuda. Praegu on abipolitseinikke 1080 ning nende panus kogukonna kaitsesse oli 2018. aastal 96 000 tundi.