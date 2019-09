Teadlased kummutasid müüdi testosterooni kohta

Varasemad uuringud viitasid sellele, et suguhormoonid – ennekõike testosteroon – mõjutab kognitiivset empaatiavõimet ning et mida madalam testosterooni tase, seda parem empaatiavõime inimesel on.

Uuringu tulemused on olulised, sest seni on teadlased olnud seiskohal, et põhjus, miks autism meeste seas märksa levinum on kui naiste seas, seisneb suguhormoonide – eriti testosterooni – koguses organismis. Pennsylvania Ülikooli teadlaste uuring lükkas senise seisukoha ümber ning tulemusi toetavad ka teiste teadlaste uuringud, mis on seadnud kahtluse alla seose testosterooni, empaatiavõime ning autismi vahel.