Populaarsed joogid vähendavad eluiga

Uuringus jälgiti 16 aasta jooksul üle 450 000 inimese tervisenäitajaid ning leiti, et neil, kes jõid päevas vähemalt kaks suhkruga magustatud jooki, oli kaheksa protsenti suurem risk varem surra. Neil, kes jõid kunstlikke magusaineid sisaldavaid jooke, oli olukord aga veelgi hullem – varajase surma risk suurenes 26 protsenti. Samuti leiti, et südamehaiguste risk suurenes kaks magusat jooki päevas tarbivatel inimestel 52 protsenti.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on kunstlike magusainete mõju tervisele pea kolm korda hullem kui suhkrut sisaldavate jookide mõju. See tähendab, et suhkruvabad dieet-joogid võivad olla hoopis kahjulikumad kui suhkrut sisaldavad joogid. Teadlased jälgisid kümne aasta vältel ligi 400 000 inimese tervist ning kombineerisid mitme uuringu tulemused ning jõudsid järeldusele, et kunstlikud magusained hoopis kiirendavad kaalutõusu ning suurendavad diabeedi riski. Samuti leiti, et kunstlikud magusained häirivad kõhubakterite tasakaalu, mõjutades seeläbi negatiivselt kogu organismi, sh aju, tervist.