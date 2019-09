Terviseportaal katsetab: mis kasu saab kehakoostise analüüsist?

Enamasti maksab kehaanalüüs spordiklubis umbes 15 eurot ja kestab veerand tundi. Kehaanalüüsist saab kasu iga tervisehuviline, olgu ta siis just trenniga alustanu, suurem spordifänn või kaalulangetaja.

Minu analüüs tehti kehaanalüsaator Jawon ioi 353ga. Masin mõõdab nii pikkust, kaalu, lihas- ja rasvamassi, bioloogilist vanust ja kõhurasva osakaalu. Lisaks eelnevale infole kuvab Jawon põhiainevahetuse ning päevase soovitusliku kaloraaži. Tulemused on tegijate sõnul 99 protsendilise täpsusega ning soovituslikud tulemuste näitajad on kooskõlastatuses Maailma Tervise Organisatsiooniga.

Kohe esimese asjana sain teada sisuliselt millest minu keha koosneb. Tuli välja, et minu 63,4 kilogrammi jaotusid 33,5 kilogrammiks veeks, 9,4 kilogrammiks valkudeks, 3,6 kilogrammiks mineraalideks ja 16,9 grammiks rasvaks. Seega moodustab natuke üle poole minu kehast vesi. Näitaja oli treeneri sõnul täiesti normi piires ehk keha ei hoia ei vett kinni ega pole ma vedelikupuuduses. Kui vaadata rasva ja lihase osakaalu, siis 25,7 kilogrammi lihasmassi ja 16,9 kilogrammi rasva jäid mõlemad normi keskele. Treneeri sõnul polnud 26,7 liiga suur rasvaprotsent ning protsent alla 30 jääb normi piiridesse. Tema sõnul on aga väga vormis sportlase rasvaprotsenti 16 juures ning 10-st allapoole on naiste puhul juba ohtlik.