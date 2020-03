Karantiini ajal lugema: raamatutel on inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele üllatav mõju

USA teadlaste korraldatud uuringust selgus, et inimesed, kes lugesid nädalas üle kolme tunni, elasid 23 protsenti suurema tõenäosusega kauem kui need, kes ei lugenud. Lugemine tugevdab ajurakkude vahelisi ühendusi ja signaalide saatmise kiirust ning see vähendab neuroloogiliste haiguste riski.

Teadlased on kindlaks teinud, et lugemine maandab stressi. Stress põhjustab umbes 60 protsenti kõikidest haigustest, suurendab insuldi riski 50 protsenti ja südamehaiguste riski 40 protsenti. Sussexi Ülikooli teadlased leidsid, et raamatute lugemine võib stressi maandada 68 protsenti ehk rohkem kui meeldiva muusika kuulamine või jalutamine. Uuringus leiti, et vaid kuus minutit lugemist vähendas inimestel lihaspinget ning vererõhku. Lugemise positiivne mõju seisneb selles, et inimene saab sel moel iseenda mõtted ja mured välja lülitada ning kogeda maailma kellegi teise vaatenurgast.

Lugemine ennetab kognitiivse võimekuse vähenemist. Vanusega võivad igapäevased vaimsed tegevused muutuda raskemaks, eriti passiivse elustiiliga inimestel. Teadlaste hinnangul ennetab lugemine Alzheimeri tõbe ning aeglustab dementsusega seotud sümptomite kulgu. Regulaarselt lugemisega tegelevatel inimestel tekib 32 protsenti väiksema tõenäosusega dementsus. Katse käigus leiti, et need inimesed, kes olid elu jooksul palju raamatuid lugenud, said kõrges eas paremini hakkama mäluharjutuste, küsimustike ja mõtlemisharjutustega kui need, kes raamatuid ei lugenud.