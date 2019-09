Futuristlik katse näitas, et inimese bioloogilist vanust on võimalik ravimitega vähendada

Üheksa tervet vabatahtlikku võtsid aasta aega segu kolmest levinud ravimist: kasvuhormoonist ja kahest diabeediravimist ning kaotasid keskmiselt 2,5 aastat oma bioloogilistest vanustest. Noorenemise märke näitas ka osalejate immuunsussüsteem, leidis California ülikooli uuring, mille tulemused avaldati ajakirjas Aging Cell, vahendab Nature.

Tulemused olid üllatavad isegi katse korraldajatele. Siiski hoiatavad teadlased, et tulemused on algelised, sest katse oli väike ja vähe kontrollitud. Ootasime kella aeglustumist, kuid mitte tagasi pöördumist. See tundus üsna futuristlik, rääkis epigeneetilist analüüsi teinud geneetik Steve Horvath.

Epigeneetiline kell toetub keha genoomile, mis koosneb keemilistest muutustest, nagu metüülrühmad, mis märgistavad DNAd. Nende märgistuste muster muutub elu jooksul ja määrab inimese bioloogilise vanuse, mis võib kronoloogilisest vanusest kas maha jääda või ette minna.

Hiljutine katse tehti peamiselt selleks, et mõista, kas kasvuhormooni saab inimestel ohutult kasutada, et taastada harknäärme kude. Harknääre asub kopsud ja rinnakorvi vahel ning see on oluline immunfunktsiooni jaoks. Luuüdis toodetus valged verelibled muunduvad harknäärmes spetsiaalseteks T-rakkudeks, mis aitavad kehal põletike ja vähkidega võidelda. Harknääre hakkab aga peale teismeiga kahanema ja ummistub rasvaga.

Loom- ja inimkatsetest on olnud näha, et kasvuhormoon stimuleerib harknäärme uuenemist. Hormoon soodustab aga ka diabeeti, mistõttu kasutati katses ka kahte laialt levinud diabeedivastast ravimit: dehüdroepiandrosterooni (DHEA) ja metformiini.