Eesti arst pälvis ülemaailmse kõrge tunnustuse

TÜ Kliinikumi arst-õppejõud dr. Airi Põder pälvis suure tunnustuse Tallinnas Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide (IUSTI Europe) Euroopa kongressil, dr. Põder on antud Kongressi president. Talle anti rahvusvahelise kongressi raames üle IUSTI Euroopa teenetemedali kõrgeim järk - kuldmedal, tulemusliku töö eest suguhaiguste ravil ja ennetusel üle maailma.

Dr. Keith Radcliff tunnustas medalit üle andes oma kõnes Põderit Eesti viimisel suguhaiguste ennetuse ja ravi vallas pärast Nõukogude okupatsiooni kiirelt rahvusvahelisele tasandile. Samuti tema osa paljude rahvusvaheliste ravijuhiste loomisel, aga ka nõukogude ajal alati patsientide eest seismisel olgu nad siis geid, mis oli karistatav või heterod, kelle puhul samuti ei vaadatud antud haigustele ühiskonnas hästi. Muuhulgas on Põder suutnud ravida patsientidel ääretult keerulisi suguhaiguste vorme.

Kuninganna Elizabeth II ihuarst ja Londoni Kuningliku Arstide Ühingu erisaadik Sir Richard Thompson lendas spetsiaalselt Eestisse, et pidada tunnustuskõne Põderi auks, kes on ainus Baltikumi arst, kes on Kuningliku Arstide Liidu liige.