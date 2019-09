Sünnitusvalu leevendamiseks on võimalik põgeneda virtuaalreaalsusesse

New Yorkist pärit Erin Martucci rääkis intervjuus CNNile, kuidas oodates 2016. aasta novembris oma teist last, pakkus arst talle sünnituse kergendamiseks välja tavatu meetodi - kasutada ärevuse ja valu vähendamiseks epiduraali asemel virtuaalreaalsust.

Kuigi Martucci oli skeptiline, veenis tema abikaasa naist meetodit proovima. Pannes pähe virtuaalreaalsuse peakomplekti, viidi Martucci randa, kus rahustavad hääled suunasid teda keskenduma ja hingama. Mõni lühemana paistnud tund hiljem, paluti tal peakomplekt ära võtta ja öeldi, et on aeg pressida. Varsti peale seda sündis naise tütar. Martucci sõnas, et kogu kogemus oli sürrealistlik. Ta ei unustanud kunagi, et oli sünnitusel, kuid virtuaalreaalsuse kujutatud pildid ja kehatu hääl, mis aitas rahustada, viisid tähelepanu valult eemale. Peaaegu kolm aastat hiljem ootab Martucci oma kolmandat last, kes peaks sündima oktoobris. Ta on kindel, et tahab virtuaalreaalsust uuesti kasutada ning valuvaigistitest loobuda.

Martucci on üks vähestest, kes seda tehnoloogiat kasutavad, hoolimata, et virtuaalreaalsuse kasulikkust sünnituse ajal ei toeta seni tehtud teadusuuringud. Santa Rosa memoriaalhaiglas Californias kasutatakse kümneid peakomplekte nii varastel sünnituse staadiumitel kui tavalistel günekoloogilistel protseduuridel naistearsti kabinetis. Haigla günekoloog Jonathan Kurss usub, et virtuaalreaalsus muutub lähiaastatel valu leevendamisel ning eriti just sünnituse juures populaarseks vahendiks.

Virtuaalreaalsuse valu leevendavaid omadusi on uuritud juba aastaid. Kuigi pole kindel, miks valu väheneb, siis arvavad uurijad, et mõju tuleb tähelepanu eemale juhtimisest. Suur osa virtuaalreaalsuse kohta tehtud uuringutest on tehtud lühikeste valuepisoodidega, nagu süst või vereproovi võtmine. Hiljuti on arstid ja teadlased õppinud meediumit kasutama ka pikaajalisema valu puhul, et aidata näiteks naisi sünnitusel. Lapse ilmale toomise puhul ei anta naistele palju variante peale hingamisharjutuste, veenisiseste valuvaigistite või epiduraali, mis tuimestab terve alakeha.