Seitse põhjust, miks peaksid kindlasti sööma kurkumit

Kurkumil on tugevad põletikku leevendavad omadused. Pikaajaline põletik organismis suurendab depressiooni, südamehaiguste, vähi ja Alzheimeri tõve riski ning seetõttu on oluline tarbida toiduaineid, mis aitavad hoida põletiku taset normi piires. Kurkumi põletikuvastased omadused on võrreldavad mitme ravimiga ning on mõnel juhul kõrvaltoimete puudumise tõttu isegi eelistatavad.