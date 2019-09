Varajased vähi sümptomid, mida ei tohiks eirata

Vähk on haigus, mis võib põhjustada mitmeid erinevaid sümptomeid, mis sõltuvad vähi tüübist, asukohast, staadiumist ja inimese enda tervislikust seisundist. Mida varem vähk avastada, seda suurem on tõenäosus, et ravi on edukas ning vähk ei jõua levida teistesse keha piirkondadesse. Seetõttu on oluline mõne näiliselt seletamatu sümptomi püsimisel pöörduda arsti poole.