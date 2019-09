Karmen Joller juhib tähelepanu antidepressantide võtmisega kaasnevale murekohale

Sageli arvatakse, et enesetapust rääkimine võib depressioonis inimese tegudeni viia. «Tegelikkuses teevad suitsiidmõtted inimesele endale ka muret: need mõtted on võõrad, justkui kellegi teise omad, eriti alguses. Ja kui kellegagi on võimalik neist mõtetest rääkida, on see sageli hoopis kergenduseks. Kellelegi toetudes on kergem jõuda ka arsti juurde. See võiks toimuda enne, kui suitsiidmõtted päris omaks saavad,» kirjutas Joller.