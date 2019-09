Ema jagab mõtlemapanevat pilti lapseea vähist

Naise keskmine poeg Beckett vahetas õega mängimise välja koos haiglas istumisega, kirjutab ta oma postituses. «Neljaaastane tüdruk vaatas, kuidas vend viidi kiirabiga intensiivravisse ning läbis traumeerivaid raviprotseduure. Tüdruk nägi, kuidas arstid tõmbasid poisi näole maski, torkisid teda nõeltega ja andsid talle lõputult ravimeid,» kirjutas ema. Tüdruk ei saanud aru, mis toimub ning ainuke, mis ta teadis oli see, et tema venna ja parima sõbraga on midagi tõsist lahti. Tüdruku silme all muutus elav, energiline ja avatud vend vaikseks, haigeks ja uniseks. Samuti ei saanud õde aru, miks nad ei saa vennaga koos enam samu asju teha, nagu varem või miks vend ei lähe tagasi kooli.

Ema kirjutas aga, et hoolimata raskustest on õde venna kõrvale jäänud. Ta lisab, et tütre kaasamine venna ravisse oli põhjendatud otsus. «Lapsed vajavad tuge ja koosolemist ja neid ei peaks haigetest lahus hoidma. Olulisim on näidata, et nende eest hoolitsetakse, olenemata olukorrast,» kirjutas Burge. Ema sõnul oli tütar alati venna kõrval, kui tal iiveldus tekkis. Polnud haruldane, et lapsed pidid mängu katkestama, sest poiss pidi oksendama jooksma. Õde oli aga igal võimalusel tema kõrval ja pakkus vajalikku lohutust.