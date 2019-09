Lühem kasv võib soodustada levinud kroonilise haiguse riski

Osalejate pikkused varieerusid meeste puhul 169,7st sentimeetrist 180 sentimeetrini ja naistel 157,8st 168 sentimeetrini. Leiti, et nii naiste kui meeste puhul oli diabeedi risk 30 protsenti madalam iga kümnesentimeetri pikkuse kohta. Seos suurema pikkuse ja madalama riski vahel võib tulla väiksemast rasvasisaldusest maksas ja verelipiidide tasemest. Uuringu tegijad väidavad samuti, et lühemaid inimesi tuleks kontrollida diabeedi ja südamehaiguste riskifaktorite osas. Kuna maksas olev rasv suurendab lühematel inimestel riski nii palju, võiks olla abi selle vähendamisest.

Uuringus mitte osalenud diabeediuurija Gail Melkus sõnas, et tulemusi tuleks vaadata ettevaatusega, sest tegu on andmeanalüüsiga mitte põhjusliku seosega. Lühemad inimesed ei peaks tema sõnul kohe arvama, et neil on võimatu diabeeti vältida ning pikad inimesed pole samuti ohust priid, eriti kui neil esinevad muud suhkruhaigust soodustavad tegurid. Siiski tõstatab uuring küsimuse, kas lühike kasv võib olla veel üks diabeedi riskifaktor, nendib teadlane.