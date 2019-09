Regulaarne seks tagab vaimse ja füüsilise tervise

Regulaarne seks toetab veresoonkonna tervist, aitab langetada vererõhku ning põletab kaloreid. Poole tunni jooksul kulutab inimene seksides keskmiselt 200 kalorit. Seetõttu võib seks aidata ennetada südamehaiguseid – uuringust selgus, et seksuaalselt aktiivsetel meestel oli 45 protsenti väiksem südameataki risk. Samuti leidsid teadlased, et seksuaalselt aktiivsed inimesed on suurema tõenäosusega sportlikud ning toituvad tervislikumalt.