Nii mitu korda nädalas peaks seksima, et ennetada eesnäärmevähki

Teadlased jälgisid 18 aasta jooksul pea 32 000 mehe tervisenäitajaid ning leidsid, et mehed, kes 21 korda kuus ejakuleerisid, haigestusid 31 protsenti väiksema tõenäosusega eesnäärmevähki. Uuringus arvestati teisi mõjutegureid nagu vanus, üldine tervislik seisund, toitumine ja füüsiline aktiivsus. Teadlaste hinnangul on seksil ja ejakuleerimisel tugev positiivne mõju. Mida seksuaalselt aktiivsemad mehed olid, seda väiksemaks muutus eesnäärmevähi risk: 8–12 orgasmi kuus vähendas riski kümme protsenti, aga 13–20 orgasmi kuus juba 20 protsenti.

Sama tulemuseni jõudsid Austraalia teadlased , kes uurisid 2338 mehe tervist ning leidsid, et meestel, kes ejakuleerisid nädalas 4–7 korda, oli 36 protsenti väiksem tõenäosus haigestuda enne 70 eluaastat eesnäärmevähki kui neil, kes ejakuleerisid keskmiselt kaks korda nädalas.

Eesnäärmevähi ennetamiseks on oluline käia varakult ja regulaarselt kontrollis, sest sellega ei pruugi kaasenad sümptomeid enne, kui vähk on piisavalt kaugele arenenud, et mõjutab ümbritsevaid kudesid või levib teistesse piirkondadesse. Eesnäärmevähi sümptomid võivad olla erektsioonihäireid, valu puusaliigeses ja alaseljas, sage öine urineerimine või raskused urineerimisel.