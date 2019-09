Üllatav protsent vanemaid ei tea oma lapse enesetapumõtetest

Teadlased intervjueerisid uuringu käigus üle 5000 11–17-aastase noore ning küsisid neilt, kas nad on kaalunud enesetappu või mõelnud suremisele. Vanematelt küsiti samuti, et kas nad usuvad, et nende laps on kaalunud enesetappu või mõelnud surmale.

Tulemustest selgus, et üle poole nendest vanematest, kelle lapsed vastasid, et on kaalunud enesetappu, arvasid, et nende lapsega on kõik korras. Samuti leiti, et kolm neljandikku neist vanematest, kelle lapsed vastasid, et on sageli mõelnud surmale, ei teadnud, et nende lapsi sellised mõtted kimbutavad.