Salakaval puugihaigus võib liigestesse jääda aastateks

Teiste puugihaiguste puhul on diagnoosimine enamasti selgem. «Entsefaliidile on iseloomulik tsentraalse närvisüsteemi haaratus entsefaliidi või meningoentsefaliidi väljakujunemisega, mis kulgeb kõrge palaviku ja peavaluga, ning teiste närvisüsteemi kahjustusele iseloomulike sümptomitega. Erlihioosile ja ka anaplasmoosile on iseloomulikud palavik, suurte lihaste valulikkus, iseloomulikud on ka muutused verepildis,» seletas Nelovkov.

Puukborrelioosil on arsti sõnul kirjeldatud mitut vormi või iseloomulikku sündroomi. «Rohkem tuntud on tüüpilise nahalaiguga kulgev haiguse vorm nimega «migreeruv erüteem». See ei ole ainus sündroom, kuid teisi esineb tunduvalt harvem,» sõnas ta. Järgmine vorm on südame haaratusega haiguse vorm, mis kujutab endast teatud tüüpi rütmihäireid. Kolmas sündroom on närvisüsteemi haarav haiguse vorm, alates ühe närvi kahjustusest – rohkem on levinud näonärvi kahjustusega vorm, mille puhul tekib ühe näopoole halvatus – kuni alaägeda meningo-entsefaliidini,» seletas arst.