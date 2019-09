Kolmeaastaselt saadud puuk põhjustab noorele naisele vaeva juba aastakümneid

Liisal on enda teada olnud ainult üks puuk kolmeaastaselt vanaema juures 1997. aastal. Kahjuks põhjustab õigel ajal ravimata borrelioos naisele liigesevaevusi siiamaani.

«Puuk oli kergelt naha sees, saadi kohe kätte, hammustuse koht punaseks ei läinud, palavikku ei tõusnud ja midagi hullu ei juhtunud. Läksime küll kiiresti ka arsti juurde, et teha süst, aga öeldi, et entsefaliidivastast vaktsiini hetkel pole ja borrelioosi ja muude nakkuste vastu niikuinii vaktsiini pole,» teab Liisa (nimi toimetusele teada) ema jutu järgi rääkida.

Pärast juhtunut ei olnud aastaid märke haigusest. «Umbes seitsmeaastaselt kukkusin kodutänaval jalgrattaga ja vigastasin põlve. Liiges läks aina enam paiste. Pöördusime perearsti poole, kus selgus, et põlves on vesi,» rääkis Liisa. Arst andis mitu kuuri antibiootikume, aga vesi põlvest ei kadunud. Tehti vereproovid ja avastati borrelioosivastased antikehad. «Mind pandi tilgutite alla põletikuvastasele ravile. See aitas, vesi ja ilmselt ka põletik põlvest kadusid. Aga mõne aja pärast olid mõlemad tagasi. Põlveliigesesse tehti süst, mille järel vesi ja valu kadusid. Nii mitu korda,» rääkis noor naine.