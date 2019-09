Maksale kujutavad lisaks ravimitele ohtu ka ravimtaimed

Maks on mürgikahjude esimene sihtmärk, sest organ töötleb kõike, mis alla neelatakse. Paljud taimed sisaldavad pürrolisidiini alkaloide, mis võivad maksa kahjustada. Mõnikord on nendega nakatunud ka piim, mesi või teravili. Pürrolisidiini alkaloidid võivad väikses koguses maksa kahjustada järk-järgult pika aja jooksul.

Kui ravimitest tingitud maksakahjustus avastatakse varakult, on paranemise väljavaated paremad. Maksafunktsiooni testid näitavad, milline on ensüümide tase maksas, mis on üks peamisi maksakahjustuse näitajaid. Paljude ravimite ja toidulisandite puhul riski ei teata. Kui see on aga teada, seisab info potentsiaalse maksakahjustuse riski või patsiendi jälgimise vajaduse kohta ravimite infolehel.