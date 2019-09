USA naine sattus näokreemi koostisosa tõttu koomasse

Sacramentos elav 47-aastane naine läks juulis erakorralise meditsiini osakonda tuimusega kätes ja jalgades, tema kõne oli kohmakas ning tal oli probleeme kõndimisega. Kuigi sellised sümptomid viitavad insuldile, polnud tema puhul tegu selle eluohtliku haigusega, vahendas KRCA-TV. Selgus, et sümptomid tulid väga kõrgest metüülelavhõbeda tasemest veres.

Naine on sellest ajast haiglas olnud, rääkis tema poeg. Lõpuks ei suutnud ta rääkida ja langes koomalaadsesse seisundisse. Naise poeg ütles uudistekanalile, et tema teada kasutas ema Mehhikost pärit toodet juba aastaid kaks korda päevas. Naine ostis kreemi tuttavalt ja poja sõnul oli see toiminud paremini kui poes müüdavad kreemid.

Sacramento terviseameti tervisevolinik Olivia Kasirye rääkis, et kreem sisaldas väga mürgist elavhõbeda tüüpi, metüülelavhõbedat. See on ameti sõnul ühtlasi esimene kord, kui metüülelavhõbeda mürgistus saadakse näokreemist. Kasirye sõnul pole teada, kas metüülelavhõbe lisati kreemi kogemata või meelega.

Kõige sagedamini puutuvad inimesed metüülelavhõbedaga kokku kala ja koorikloome süües, mis seda toksiini sisaldavad. Kokkupuude nahaga võib WHO andmetel mõjutada kesk- ja perifeerset närvisüsteemi ja tekitada värinaid, mälukaotust, kognitiivseid ja mäluhäireid. Keskmine kogus metüülelavhõbedat veres, mis võib tulla kalasöömisest, on umbes viis mikrogrammi liitri vere kohta. Haiglasse sattunud naisel oli 2,630 mikrogrammi vereliitri kohta. Kui metüülelavhõbe satub nii kõrgele tasemele, võib see jõuda ajusse ning seda ei ole võimalik enam ravimitega tagasi pöörata.