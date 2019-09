E-sigaretiga seotud haiguse tõttu on kooliõpilase kopsud nagu 70-aastasel

«On hirmutav mõelda, mida see väike seade mu kopsudele tegi,» sõnas Adam uudistekanalile. Ta on üks paljudest e-sigarettide kasutajatest USAs, kes on haigestunud müstilisse e-sigarettidega seotud kopsuhaigusesse. Suur osa haigestunutest on noored inimesed ning uurijad ei ole veel haiguse põhjust suutnud tuvastada.