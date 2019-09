Keenias võeti kasutusele esimene malaariavaktsiin

Vaktsiin laborinimega RTS,S on mõeldud kõige levinuma malaariat levitava parasiidi jaoks Aafrikas. See on esimene vaktsiin haigusele, mis tabab üle maailma iga päev 800 last, vahendab The Citizen.

Keenia ühineb Malawi ja Ghanaga, kes on juba selle aasta algul oma pilootvaktsineerimisega alustanud. Vaktsiini kasutatakse malaaria levikualadel Lääne-Keenias Victoria järve ääres. Vaktsineerima hakatakse alla kaheaastaseid lapsi.

Keenia tervisetöötaja vaktsiiniga. FOTO: BRIAN OGORO / AFP

Keenia terviseminister Sicily Kariuki sõnas pressiavalduses, et pilootprogrammiga soovitakse vaktsineerida 120 000 last. Riik on siiani malaariaga võidelnud jagades putukamürgiga sääsevõrke, fumigeerides majasid ja parandades diagnostikat. Haigus on aga visa ning nõudnud 2016. aastal 10 000 inimese elu ja nakatanud palju enamaid.

Nagu ka mujal maailmas, kannatavad lapsed malaaria tõttu kõige enam. Kuni 27 protsenti Keenia alla viieaastastest lastest on malaariaga nakatanud, nentis terviseminister. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel sureb üle maailma iga kahe minuti tagant üks laps malaariasse.

Vaktsiini nimega Mosquirix on 30 aastat arendanud Briti briti farmaatsiatööstuse gigant GlaxoSmithKline koos mittetulundusühingu PATH ja Aafrika uurimisinstituudiga. See on WHO väitel ainuke vaktsiin, mis on väikelastel malaaria vastu kaitsvat mõju avaldanud. Vaktsiin võitleb kõige surmavama ja Aafrikas kõige levinuma malaariaparasiidi, Plasmodium falciparumiga.

Vaktsiin. FOTO: Joseph Odour / AP

Neljas doosis saadav vaktsiinisüst vähendas lastel kliinilistes katsetes oluliselt malaariajuhtumeid ja haiguse tüsistusi. Vaktsiin ennetas umbes neli haigusjuhtu kümnest ja kolm kõige eluohtlikumat haiguse vormi. See on hetkel kõige edasiarenenum malaariavaktsiin ning pilootprogrammid näitavad, kas vaktsiini peaks tulevikus laiemalt kasutama.

Aafrika kannatab malaaria käes kõige enam