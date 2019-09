Valuvaigisti võtmine raseduse ajal seostus uuringus lapse käitumisprobleemidega

Paratsetamool on maailma kõike populaarsem valuvaigisti ning ühtlasi ainuke valu leevendav ravim, mis on raseduse ajal ohutuks kuulutatud. Aina rohkem teadusuuringuid viitab aga sellele, et ravim võib lapse arenemist üsas mõjutada ning uuringud seostavad seda astma, viljatuse ja autismiga.

Uuring soovitas rasedatel naistel kasutada kõige madalamat paratsetamooli doosi võimalikult lühikest aega. Töö autor professor Jean Golding ütles, et nende tulemused kinnitavad ka varasemaid tõendeid, et raseduse ajal paratsetamooli võtmine võib tuua lastele probleeme. Samuti on tõendeid, et rasedusaegsed infektsioonid ja põletik võib loote aju tõsiselt mõjutada. Seega on võimalik, et põhjus, miks paratsetamooli võeti võib olla käitumisprobleemide taga, mitte ravim ise. Ravimi ja käitumisprobleemide seose kinnitamiseks on vaja teemat põhjalikumalt uurida. Praegu kehtivate juhiste järgi on paratsetamool turvaline kerge ja mõõduka valu ravimiseks rasedatel ja imetavatel emadel.