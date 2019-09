Mis peaks kuuluma koolilapse koduapteeki?

Lapsed haigestuvad tihedamini, sest nende immuunsüsteem ei ole lõplikult välja kujunenud, lisaks levivad koolikeskkonnas viirused väga hõlpsasti. Ka stress muudab lapsi viirustele vastuvõtlikumaks. Selleks, et immuunsüsteemi tugevana hoida ning haiguseid vältida, tuleb toituda tervislikult, regulaarselt sporti teha, hoolitseda oma hügieeni eest ning saada piisavalt palju puhke- ja uneaega.

Ravimite ja tervisetoodete valimisel koduapteeki peab lähtuma iga lapse individuaalsetest vajadusest ja tervise iseärasustest, sealhulgas on oluline pidada silmas, et laps ei oleks ühegi ravimi koostisosa vastu allergiline.

Immuunsüsteemi tugevdamine

Immuunsüsteemi aitavad tugevdada vitamiinid. Kuigi suvi oli erakordselt päikeseline, ei saa me sügisel enam hakkama D-vitamiinita. Seda leiab apteegist nii tilkade, kapslite, närimistablettide, kummikarukeste kui spreina.

Kõige olulisem organ immuunsuse tagamisel on soolestik, kus asub 70% immuunrakkudest. Seetõttu soovitan varuda koolilapse koduapteeki ka piimhappebakterite preparaate, mis aitavad hoida soolte head mikrofloorat. Kindlasti saab laps ise oma kõhu heaks palju teha, süües toitu, mis soodustab probiootikume kasvu ja aktiivsust – näiteks puu- ja köögivilju, küüslauku, sibulat, porrut, hapukurki, hapukapsast, keefiri ja jogurtit.

Viirussümptomite leevendamine

Piimhappebakteritest on abi ka kõhulahtisuse korral. Siis on oluline juua ka rohkelt vett, et vältida organismis tekkivat vedelikupuudust. Kui haigusega kaasneb ka oksendamine, on mõistlik vedelikku tarbida väikeste lonksude haaval aga sagedasti, mitte korraga ja palju. Tihti käib kõhulahtisusega kaasa ka gaasi kogunemisest põhjustatud kõhupuhitus, seda aitavad leevendada Espumisan Easy suus lahustuvad graanulid. Kui kõhulahtisus on kestnud mitu päeva ja sellega kaasneb nõrkus, tuleb pöörduda perearsti poole.

Lapsi kimbutab tihti ka palavik. Kui palavik on tõusnud üle 38 kraadi, nina on nohune ja kurk kähe, peab kindlasti koolist koju jääma, et anda organismile puhkust ja hoida klassikaaslasi nakatumast.

Kiireim viis sümptomeid leevendada, on juua tassike sooja teed. Kindlasti võiks kodus olla igaks juhuks ka paratsetamool või ibuprofeen juhuks kui palavik tõuseb veelgi või kaasneb halva enesetundega ka näiteks peavalu. On hea kui koduapteegis on ninasprei, mis aitab sekreeti veeldada ja vähendada nina limaskesta turset ning seega leevendada ninakinnisust. Nohu esmaseks kiirabiks peab kodus olema aga kindlasti meresoolalahus, mis sobib hästi ninaõõnsuste loputamiseks nohu korral – vedeldab sekreeti ja kergendab väljanuuskamist. Seda võib kasutada ka siis kui nohu ei olegi, näiteks lihtsalt ninaõõnsuste hügieeniks või limaskestade niisutamiseks kuiva õhu korral. Nohu leevendavate preparaatide on apteegis väga lai, mistõttu neid valides tasub kindlasti nõu pidada apteekriga, kes aitab leida sobivaima toote.

Kuna kurguvalu ilmutab end tavaliselt väga äkki, tasub koduapteeki varuda ka kurgutablette, mis aitavad niisutada kurgu limaskesta ja soodustada paranemist. Näiteks taimseid ekstrakte sisaldavad Isla-Moosi imemistabletid aitavad parandada ka köhaärritust ja hääle kähedust. Isla-Moos sobib hästi ka neile lastele, kellel on kütteperioodist või konditsioneerist tingituna suu kuiv ja ninakaudu hingamine takistatud.

Kooliajal, mil noored kasutavad üha rohkem arvutit, süveneb ka kuiva silma probleem, mistõttu võiks koduapteegis olla ka niisutavad silmatilgad.