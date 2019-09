«Ava meeli» kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli ja viiplemisväljakutse

Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. «Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.»

FOTO: Ava Meeli