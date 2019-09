Kodumaise NIPT testiga on aasta jooksul avastatud enam kui kümme kromosoomhaigusega loodet

Esimene aasta näitab, et kõige aktiivsemad NIPTi kasutajad on Saaremaa naised. Aastaga on NIPTi toel leitud enam kui kümme kromosoomhaigusega loodet.

Kodumaine ja äärmiselt täpne NIPT test on aastaga jõudnud igasse Eesti maakonda, nii on see praegu kättesaadav 30 naistekliinikus üle Eesti. Aktiivseimad testijad on Saaremaa naised – 30 protsenti sealsetest sünnitajatest on teinud lisauuringu. Saaremaale järgneb Hiiumaa 13 protsendi, Tartumaa 11 protsendi, Pärnumaa 9 protsendii, Võrumaa 8 protsendi ja Harjumaa 4 protsendiga.

Aasta jooksul on kodumaine NIPTIFY test aidanud tuvastada kuus Downi sündroomiga ja kümmekond teist tõsist loote kromosoomhaigust. Kuna lapseootel naine saab vereproovil põhineva testi teha juba 10+ rasedusnädalast, on varakult saadud usaldusväärne informatsioon suureks abiks edasiste uuringute ja pereplaneerimisega seotud otsuse tegemisel.

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse Täppismeditsiini labori juhataja Kaarel Krjutškovi sõnul on inimeste teadlikkus kromosoomhaigustest viimase aasta jooksul oluliselt tõusnud. «Sellele on kaasa aidanud ennekõike inimeste isiklikud lood, mis seoses kromosoomhaiguse ravikulude katmisega on läbi meedia avalikkuseni jõudnud. Lisaks ka Tartu erakliiniku juhuslik, kuid väga tõsise loote harvikhaiguse leid ema vereproovist. See on tänase täppismeditsiini võimekus,» rääkis ta, lisades, et lihtsalt teadlikkuse kõrval on äärmiselt oluliseks teguriks ka testi kättesaadavus kodukohas ja vastuvõetav hind.

Kirjutškov kirjeldas, et aasta tagasi puudus näiteks Hiiumaal lapseootel naistel igasugune võimalus kodukohas loote kromosoomhaiguste riski hinnata ning iga uuringu jaoks pidi sõitma Tallinna. «Saaremaa naistearstid said NIPT testi innovaatilisest lisavõimalusest kohe aru ning praegu saavad lapseootel naised teha tipptasemel uuringut kodukohast lahkumata. Kromosoomhaiguse lõplikuks kinnitamiseks peavad naised edasisteks uuringuks ikkagi Tallinnasse sõitma. Perede huvi tulevase lapse tervise kohta ja naistearstide toetav suhtumine peegeldavad, miks NIPT test saartel niivõrd positiivselt vastu on võetud.»

Kuna terve lapse sünd on pere jaoks suurim väärtus, on Krjutškovi sõnul viimasel aastal näha selget trendi, kus pärast esmast riiklikku sõeluuringut tehakse lisaks ka tasuline loote kromosoomhaiguste NIPT test. «Täiendav test on lapseootel peredele oluline kindlustunne, et lootel ei esine enamlevinud kromosoomhaigusi,» ütles Krjutškov, kelle sõnul näitab riikliku sõeluuringu põhine statistika, et Eestis jääb märkamata keskmiselt kuni viis Downi sündroomiga loodet 14 000 sünni kohta.