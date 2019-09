Minister Kiik: patsiendikindlustus aitab muuta tervishoidu ohutumaks

«Patsiendiohutus on viimastel aastatel üks tervisevaldkonna prioriteete. Ohutuma tervishoiusüsteemi eeldus on läbipaistva ja mittesüüdistava kultuuri loomine ning selleks vajame patsientidele välditava kahju õiglase hüvitamise süsteemi,» ütles minister Tanel Kiik. «Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks.»

Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kõigi raviasutuste kohustusliku vastutuskindlustuse, keskse süsteemi loomise, kuhu patsient saab pöörduda ilma raviasutusega ise vastandumata ning kus juhtumit analüüsivad erapooletud professionaalid. Lisaks peavad kõik raviasutused hakkama patsiendiohutusjuhtumeid registreerima ning luuakse riiklik patsiendiohutuse andmekogu, mis toetab ohujuhtumite analüüsi ja ennetamist.

«Keegi ei tohiks tervishoius saada kahjustada. Ometi saavad maailmas tuhanded patsiendid tervishoius välditavat kahju. Eestis on täna patsiendiohutusega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus, mistõttu on patsiendiohutuse tase väga erinev,» ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand. «Patsientide huvides on, et reeglid oleksid oluliselt selgemad ning iga inimene, kes läheb mistahes raviasutusse, võiks olla kindel, et ta ei saa kahjustada. Kahju tekkimisel peaks tal olema võimalus õiglasele hüvitisele, ilma et ta peaks selleks vastanduma haigla või arstiga.»

Kristi Rekand rõhutas, et ohutu tervishoiuteenus algab heast suhtlusest ja suhtlemisel on alati kaks osapoolt. «Kutsun kõiki patsiente üles osalema aktiivselt oma raviprotsessis, esitama alati täpset teavet oma tervise kohta ning esitama rohkem küsimusi nii protseduuride, ravimite kui kõige muu kohta, mis tundub ebaselge,» ütles Kristi Rekand.

Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liikme, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuhi ja anestesioloogi dr Vladislav Fedossovi sõnul on õige tee ohutuma tervishoiu poole vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine. «See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida,» ütles dr Fedossov. «Põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti.»

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond võtnud oma eesmärgiks edendada patsiendiohutuse valdkonnas nii teadus- ja arendustegevust kui ka koolitust. Juba kolme aasta eest alustati patsiendiohutuse terminoloogia eestindamisega, patsiendiohutus on sisse viidud õdede magistriõppe programmi, samuti pakutakse käesolevast aastast alates patsiendiohutuse täiendkoolitust arstidele, õdedele ja teistele tervishoiusüsteemis töötavatele inimestele.

Tartu Ülikooli sisehaiguste vanemteaduri Kaja Põlluste sõnul on patsiendiohutusjuhtumitega tegelemisel on oluline tõenduspõhisus. «Äsja alustati Tartu Ülikoolis rahvusvahelise koostööprojektiga kaasaegse patsiendiohutuse uurimiskeskuse väljaarendamiseks,» ütles Kaja Põlluste. «Teadusuuringud aitavad selgitada probleemi ulatust ja olemust ning uuringute tulemused võimaldavad pakkuda tõenduspõhiseid lahendusi patsiendiohutuse teemadega pädevalt toimetulekuks. Olulised partnerid on seejuures patsiendid, kelle tagasiside ja kogemuslood aitavad meil uut valdkonda arendada.»

Täna, 17. septembril tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest eksimustest ning vältivatest ravivigadest, et muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks.