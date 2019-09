Optometrist avaldab, millal tuleks silmakontrolli pöörduda

Eriti hoolikalt peaksid silmade eest hoolitsema kontaktläätsede kandjad, optometristi sõnul on nende silmad kõige tundlikumad ning nägemiskontrollis peaks käima kindlasti kord aastas, et hinnata silmade tervist. Kontaktläätsede kandjate puhul on oluline enda läätsede eest hoolitsemine - kasutada neid ainult selleks ettenähtud ajal, võtta need kindlasti ööseks ära ja loputada neid, juhul kui pole muudmoodi ette nähtud. Lisaks peaks andma enda silmadele puhkust ja kandma vahepeal prille. Lisaks võib juhtuda, et peale aastast kontaktläätsede kandmist on vaja korrigeerida teravust või vahetada brändi.

«Näiteks võib uurida, et kuidas on muutunud nägemisteravus peale viimast külastust, need andmed peaksid olemas olema kui külastate sama optometristi või optikapoodi. Lisaks võib uurida, et millised on võimalused nägemisteravuse parandamiseks, kas silmade tervislik seisund lubab lisaks prillidele ka kontaktläätsi kanda ja millised on alternatiivid paremaks nägemiseks näiteks sportides,» selgitas Väljari ning lisas, et kui optometrist kirjutab välja kontaktläätsed, siis võib panna endale ka korduva nägemiskontrolli kahe nädala möödudes, et olla kindel kontaktläätsede sobivuses.