Üllatav põhjus, miks lapsed muusikaga tegelema peaksid

Samuti paraneb muusikaõppe käigus inimese võime lahendada probleeme ning edukalt suhelda. Muusikaga tegelevatel inimestel on ajus suurem hallaine osakaal, mis mõjutab inimese analüüsivõimet, emotsioone, enesekontrolli, kõne ja mälu. Samuti on kindlaks tehtud, et muusikaõppe läbinud inimesed on tähelepanelikumad teiste inimeste emotsioonide, hääletooni ja näoilmete suhtes – neil on parem empaatiavõime.