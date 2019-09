Pikkus võib mõjutada selle kroonilise haiguse riski

Varasematest uuringutest on selgunud, et pikkus võib mõjutada inimeste tervist. Näiteks leidsid Rootsi teadlased, et lühematel meestel on 65 protsenti väiksem tromboosi risk. Nüüd aga tehti kindlaks, et inimese pikkus võib mõjutada ka vähki haigestumise riski. Hiljutisest uuringust selgus, et iga kümme sentimeetrit üle keskmise kasvu tähendab umbes kümme protsenti suuremat vähi riski. Uuringus osalenud naiste vähi risk suurenes iga kümne sentimeetriga 13 protsenti, meestel aga 11 protsenti.

Üheks põhjuseks peetakse seda, et pikkadel inimestel on organismis rohkem rakke, mis tähendab, et neil on suurem tõenäosus, et mõni rakk muteerub ning tekib vähk. Teine tegur võib olla kasvuhormoonide kogus organismis – näiteks leiti, et suurem kogus kasvuhormooni suurendab munasarja- ning nahavähi riski. Samuti on kindlaks tehtud, et pikkadel ja ülekaalulistel meestel on suurem risk haigestuda eesnäärmevähki.