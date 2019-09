Proviisor selgitab: miks oleks hea ravimeid 3D-printida?

Teine potentsiaalne suund personaliseerimisel on kombinatsioonpreparaadid. 3D-printimine võimaldab luua erinevate «kambritega» ravimvorme, näiteks tablette, milles saaks sobivaid kandematerjale kasutades kokku panna mitu toimeainet. Sealjuures saab seda teha nii, et osal neist on lühiajaline ja osal pikendatud toime. Niiviisi on võimalik vähendada eri ravimite hulka, mida üks patsient võtma peab. See omakorda aitab tagada, et ravikuur kulgeb täpselt õigesti – ühe tableti võtmist on ikka lihtsam meeles pidada kui viie.