Geeniravi saanud väike Annabel on kodumaal tagasi - kuidas tal läheb?

Pisikesel neiul läheb vanemate kirjelduse järgi hästi, kõhuli olles proovib Annabel tõsta pead, järjest aktiivsemaks on muutunud lapse käte ja jalgade tegevus. Vanemad saavad rõõmustada ka selle üle, et nende pisitütre hääl ja seega ka nutt on muutumas järjest valjemaks. Kui Annabeli haiguse, spinaalse lihasatroofia progresseerumisel hakkab lapse rinnaümbermõõt kahanema, siis Annabeli rinnaümbermõõt on pärast ravi saamist kasvanud, mis on omakorda märk sellest, et lapse kopsud on arenenud. Praegu harjub väike Annabel koduse jaheda kliima ja suure ajavahega, vahendab Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond.