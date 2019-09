Vanemate sage tülitsemine mõjutab laste tulevikku

Uuest uuringust selgus, et laste ees tülitsemine võib muuta nende aju struktuuri ning seda, kuidas lapsed emotsioone kogevad ja töötlevad. Uuringus osalenud vanemad jaotati kahte rühma: sageli tülitsevad ja harva tülitsevad vanemad. Katse käigus näidati lastele fotosid paaridest, kes olid kas õnnelikud, vihased või neutraalsed ning laste reaktsioone ajus mõõdeti elektroentsefalograafia (EEG) abil. Leiti, et sageli tülitsevate paaride lapsed reageerisid tugevamalt nii õnnelike ja vihaste paaride fotodele, mis viitab sellele, et nad on harjunud olema valmis äkilisteks muutusteks või emotsioonpuhanguteks. Selline valvsus tähendab, et need lapsed kannatavad sageli ärevuse ja stressi all.