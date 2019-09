Uuring: diabeet mõjutab aina nooremaid

Hiljuti Euroopa diabeediühingu aastakoosolekul esitletud uuringus leiti, et alates 2000. aastate algusest on kasvanud noorte hulk, kel diagnoositakse teist tüüpi diabeet.

Teadlased kasutasid Suurbritannia perearstide terviseandmeid ning leidsid 370 854 inimest, kellel diagnoositi teist tüüpi diabeet alates 2000. aasta jaanuarist. Uurijad leidsid, et 17-aastase perioodi jooksul tõusis oluliselt just nooremates vanusegruppides (18–40 aastat ja 40–50 aastat) diagnoosimine. Kui 2000. aastal oli üks kümnest inimesest vanuses 18–40 aastat, siis praegu diagnoositakse selles vanuses juba üks kaheksast haigusjuhust.

Samal ajal vanemates vanusegruppides oli oluliselt vähem ülekaalulisi, näiteks 60–69-aastaste seas olid vaid 57 protsenti ülekaalulised. Uurijad nägid, et üldine südamehaiguste ja surmarisk langes vanemates vanusegruppides, kuid jäi samaks nooremate puhul. Teadlased leidsid, et noorte diabeet on agressiivsema iseloomuga, võrreldes eakamate suhkruhaigusega. Seetõttu tuleks selle vanusegrupi puhul rakendada ka intensiivsemaid ravi- ja ennetusstrateegiaid.