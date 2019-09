Kopsuarst avaldab tõe: kui kahjulik on e-sigaret tegelikult?

E-sigarettide puhul hingatakse arsti sõnul sisse erinevaid keemilisi ühendeid ja ained imenduvad organismi hingamispinna kaudu. Nikotiini sisaldab ka e-sigarett, vahendab Põhja-Eesti Regionaalhaigla blogi.

E-sigarettidest jõuab nikotiin organismi koos erinevate keemiliste ainetega kõrgel temperatuuril aurustudes. Tavasigarettide puhul toimub tahkete orgaaniliste ainete põletamine ja siis nende põletamisproduktide sissehingamine. Selle poolest erinevad e-sigaretid tavasigarettidest. Nikotiini sisaldavad mõlemad tooted ning nikotiinsõltuvuse tekkemehhanism kahe toote vahel ei erine.

«Üsna ühesuguse kiirusega saavutatakse organismis sarnane nikotiinisisaldus. Keemilised aine, mida lisatakse e-sigarettide vedelikesse, on tänaseks väga vähe uuritud võrreldes toksiliste ainetega tavasigarettides, kuid nende kopsu kahjustav efekt on juba kinnitust saanud,» tõdeb Mukk.

Täna teatakse, et toksiliste ainete hulk, mille kahjulikke toimeid organismi hästi tuntakse, on e-sigarettides küll väiksem, kuid ometi on e-sigarettides rohkelt teisi toksilisi aineid, ka metalle, mille mõju kopsule ei ole seni piisavalt uuritud. «Probleemiks on olnud ka see, et kõiki e-sigarettides sisalduvaid aineid ei ole alati kajastatud. Pikaajalise kasutamise terviseriskid on igal juhul veel täpselt teadmata,» lisab arst.

Samuti on probleemiks, et e-sigarettide nö meeldivaks tegemine erinevate maitsetega (kirsi-, kohvi- mentooli, kaneelimaitse) võib pigem innustada neid kasutama ning nii alustama toote tarbimist, mille nikotiinsõltuvus tekib samal viisil ning hingamisteedesse jõudvad keemilised ühendid põhjustavad kopsu kahjustavaid reaktsioone.

Tõsiste riskidena on kirjeldatud ka mürgistusjuhtumeid lastega, kellele selline magusa maitsega vedelik ei ole olnud vastumeelne ning on saadud mürgitus selle alla neelamisel. «Tavasigaretid pelgalt oma maitse tõttu kedagi neid kasutama ei pane,» märgib Mukk.

«Kui e-sigaretti kasutada vaid üleminekuks kindla eesmärgiga suitsetamisest loobuda ning loobumine viiakse ka lõpuni, siis siin võiks täna olla ainuke koht, kus e-sigarette eelistada,» tähendab arst. Ka sellel teemal on olemasolev info väga vasturääkiv ning ametlike soovituste juurde see suitsetamisest loobujate nõustamisel ei kuulu. «Ja iseseisvalt ilma spetsialisti nõustamiseta seda teha ei soovitata, vältimaks olukorda, kus suitsetamisest tingitud terviseriske vähendada soovides luuakse endale petlik illusioon, et selline asendamine on olnud ohutu ning edasine loobumine ei pruugi enam tähtis tunduda.»

WHO (World Health Organization) on öelnud, et suitsetamisest loobumine on olnud läbi aegade kõige edukam rahvatervise positiivne mõjutaja. «E-sigaretid aga justkui normaliseerivad taas suitsetamise ja kaotavad aastatega saavutatud progressi selles valdkonnas,» ütleb Mukk.