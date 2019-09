Haruldane: kuidas võib inimveri siniseks muutuda?

Arstid Otis Warren ja Benjamin Blackwood kirjutasid juhtumist teisipäeval avaldatud New Englandi meditsiiniajakirja numbris. Patsient nägi arstide sõnul välja «tsüanootiline», mis tähendab meditsiinilises terminoloogias just sinakaks värvumist.

Miriami haigla erakorralise meditsiini osakonna arst Warren nentis, et oli oma residentuuri ajal vaid ühte sinist patsienti näinud. Just tänu sellele kogemusele leidis ta kohemaid naise seisundi põhjuse. Siiski sõnas mees, et tegu on haruldase juhtumiga, mida kohtab meditsiiniõpikutes ja testides, kuid harva päriselus.

Warren diagnoosis naisel omandatud methemoglobineemia ehk reaktsiooni teatud ravimitele, mis takistavad verel hapnikku edastamist kudedesse. Hapnikurikka vere tunnus on helepunane värv, aga isegi kui patsiendi veri näib sinakas, on seal hapniku tase endiselt üsna kõrge, nentis arst. Kui veres on liiga vähe hapnikku, ei jõua see kudedesse ning inimene võibki välja näha sinine.

Vastumürk seisundile on samuti sinise värviga metüleensinine. Aine annab hemoglobiini molekulile tagasi puuduva elektroni, mis taastab hapnikutaseme ja aitab sellel uuesti kudedesse jõuda. Patsient taastus peale kahte doosi metüleensinist ja ühte haiglas veedetud ööd. Arsti sõnul on haruldane, kui patsienti on võimalik vaid ühe vastumürgiga ravida. Kui muteerunud vere tase tõuseb kehas üle 50 protsendi võivad inimesed koomasse langeda või saada ajukahjustuse, sest koed ei saa piisavalt verd. Üle 60-protsendine tase võib põhjustada ka surma.