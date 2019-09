Kolm ideed: kuidas päästa Eesti hooldusabisüsteem?

Ühtpidi pikeneb küll inimeste eluiga, kuid teisalt väheneb tervelt elatud aastate arv. Selle tulemusena kasvab lähikümnenditel hüppeliselt vanemaealiste osakaal rahvastikust, mis omakorda toob kaasa rohkem perekondi, kus keegi pereliikmetest vajab hooldusabi. Hooldamine omakorda võib pereliikmete jaoks olla laste kasvatamine ja töölkäimise kõrvalt paras väljakutse. Hooldusteenused võivad olla aga perele jaoks ülemäära kulukad, mille tulemusena loobutakse oma lähedase eest hoolitsemiseks tööst ja eneseteostusest. Kuidas võiks süsteemi muuta, et me vanemad ja vanavanemad saaksid vääritud hoole?

Sinu mure või riigi mure?

Kelle mure hoolekanne õigemini on? Esmalt muidugi perekonna oma, kuid osa murekoormast on kanda ka riigil. Abivajajatele hooldusabi pakkumine käib kohalike omavalitsuste ja riigi vahel kuuma kartulina ringi. Paistab, et keegi ei soovi vastutust võtta. Riigi arvates peaks hoolekandega tegelema kohalik omavalitsus. Olen ise omavalitsustega korduvalt hoolekande teemadel suhelnud ja võin kogemuse põhjal öelda, et tegelikult ootavad KOVid riigilt hoolekande korraldamiseks täpsemaid juhiseid või suuniseid. Omavalitsused ei ole oma valikuvabadustest hoolekande korraldamisel täna teadlikud, mistõttu jäävad mitmed võimalused abivajajate aitamiseks kasutamata.

Teinekord valivad omavalitsused aitamiseks viisid, mis küll tagavad riigi poolt seatud miinimumnõuete täitmise, kuid ei arvesta inimese tegelikku abivajadust. Näiteks aitab omavalitsus perekonda vaid siis, kui pere elab vaesuspiiril ja sissetulek on madalam kui toimetulekupiir pereliikme kohta. Tegelikult ei ole aga omavalitsusel sellist piirangut, mis tähendab, et KOVid võivad inimesi aidata ka olukordades, kus hoolduskulud ei vii peret vaesusepiirile, kuid nõrgendavad märkimisväärselt pere hakkama saamist. Praegune süsteem kahjuks soodustab hooletust, sest esmajärjekorras kaetakse pere eelarvest lastega seotud ja elamise kulud ning vanemate hooldusega seotud kulutusevad jäävad paratamatult tahaplaanile. Alternatiivina proovitakse ise vanemaid hooldada.

Kuidas aga perede olukorda lihtsustada? Riik võiks anda omavalitsustele senisest paremad suunised, mille järgi hoolekannet korraldada. Näiteks võiks omavalitsus toetada peresid, mille liikmed soovivad lähedase hooldamise kas kooli minna või kaugemal tööl käia. Sel juhul võiks olla omavalitsusel kohustus pakkuda perele hooldusabi, et pikemas perspektiivis tagada abivajaja pereliikme töövõime.

Suurem koostöö kohaliku omavalitsuse ja erasektori vahel

Selge on see, et riik ega omavalitsus ei pea ega ka saa ise kõiki teenuseid pakkuda. Kvaliteetse hooldusabi võimaldamiseks oleks abiks kui omavalitsused hüvitaksid kasvõi osaliselt perekondadele erasektori pakutavaid hooldusteenuseid. Näiteks Suurbritannias saab abivajaja ise valida erasektori teenusepakkujate seast sobiva ja tellida vajalikud abivahendid – tehtud kulud hüvitab kokkulepitud toetusmäära osas omavalitsus. Arve esitab ettevõte omavalitsusele, vähendades nii inimese enda muret paberimajanduse osas.