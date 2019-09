Teismeliste seas kogub populaarsust intiimpiirkonna kirurgia

Günekoloogid tunnevad muret, sest perearstid saadavad operatsioonile järjest nooremaid tüdrukuid, kes tegelikult sellist operatsiooni meditsiinilistel põhjustel ei vaja. Operatsiooni käigus on võimalik vähendada suurte või väikeste häbememokkade suurust ja kuju. Seda tehakse ennekõike piirkonna välimuse parandamiseks, kuid harva tuleb ette, et häbememokkade kuju tõepoolest mõjutab naise elu kvaliteeti. Suurbritannia arstide andmetel lasi 2015.aastal üle 200 noore naise oma häbemepiirkonda kirurgiliselt kohandada ning veidi üle 150 neist olid alla 15-aastased. Samuti on intiimpiirkonna kirurgia populaarsust kogumas USA-s, kus operatsioondie arv 2016. aastal 39 protsenti kasvas.

Günekoloogide hinnangul on statistiliselt ebatõenäoline, et kõik need noored naised päriselt operatsiooni elu kvaliteedi tõstmiseks vajasid. Samuti pööravad eksperdid tähelepanu sellele, et kirurgilisi sekkumis tuleks teha vaid siis, kui esineb anomaalia, mis hakkab mõjutama inimese elu kvaliteeti.