Kas platseeboefekt tekib ka ravimi toime puudumisest teadlik olles?

Teadlased tegid katse käigus kindlaks, et toimetu ravim leevendab eksamitega seonduvat ärevust ka siis, kui tudengid teavad, et ravimil puudub toime. Kaks inimest viiest kogeb enne eksameid ärevust, mis vähendab keskendumisvõimet ning tekitab negatiivseid mõtteid. Ärevuse füüsilised sümptomid võivad olla kõrge pulss, iiveldus ja higistamine. Inimesed võtavad ärevusega toime tulemiseks sageli rahusteid, kuid uuesti uuringust selgus, et ka toimetu ravim võib ärevust leevendada.

Uuringus osalenud 58 tudengit jaotati kahte rühma: üks rühm võttis kahe nädala jooksul kaks korda päevas toimetuid tablette ning kontroll-rühm ei võtnud midagi. Tudengid teadsid, et tegemist on toimetu ravimiga, kuid tulemustest selgus sellegipoolest, et platseebo-rühm koges märkimisväärselt vähem ärevust ning neil oli parem keskendumisvõime kui kontroll-rühmal. Üks selgitus on see, et kuna teadlased seletasid tudengitele enne katset, et platseeboefekt on toimub kehas automaatselt, olid tudengid kindlad, et ärevust ei teki ning ei muretsenud selle pärast ka vahetult enne eksamit.